مستشفى أوتيل ديو: عيادة متنقلة تقدم الرعاية الصحية الأولية مجاناً

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صدر عن إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي البيان التالي:" في هذه المرحلة الصعبة، تقوم عيادة متنقلة من مستشفى أوتيل ديو دو فرانس تتألف من أطباء، مقيمين، متدربين وممرضين بالتجوّل في عدة مناطق في لبنان.تهدف هذه المبادرة، بالشراكة مع جمعيات محليّة، إلى تقديم الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكلّ من يرغب. معًا، نتغلب على الصعوبات في هذه الأوقات العصيبة.وختم البيان:"للجمعيات والمؤسسات الراغبة بالحصول على هذه الخدمة، التواصل على الرقم التالي:01/604000 مقسم 7799".