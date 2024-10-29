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لبنان

مستشفى أوتيل ديو: عيادة متنقلة تقدم الرعاية الصحية الأولية مجاناً

Lebanon 24
29-10-2024 | 04:52
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صدر عن إدارة مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الجامعي البيان التالي:" في هذه المرحلة الصعبة، تقوم عيادة متنقلة من مستشفى أوتيل ديو دو فرانس تتألف من أطباء، مقيمين، متدربين وممرضين بالتجوّل في عدة مناطق في لبنان.
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تهدف هذه المبادرة، بالشراكة مع جمعيات محليّة، إلى تقديم الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكلّ من يرغب. معًا، نتغلب على الصعوبات في هذه الأوقات العصيبة.

وختم البيان:"للجمعيات والمؤسسات الراغبة بالحصول على هذه الخدمة، التواصل على الرقم التالي:

01/604000 مقسم 7799".
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