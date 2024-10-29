Advertisement

لبنان

عون التقى المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني

Lebanon 24
29-10-2024 | 05:14
A-
A+
Doc-P-1270077-638657973440428467.jpeg
Doc-P-1270077-638657973440428467.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون في دارته في الرابية المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط الدكتور محمد رضا شيباني.
  وقد جرى عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي والتداعيات الناجمة عنه على مختلف الصعد.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:03 | 2024-10-29
07:40 | 2024-10-29
07:28 | 2024-10-29
07:28 | 2024-10-29
07:22 | 2024-10-29
07:21 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24