عون التقى المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني

استقبل الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون في دارته في الرابية المندوب الخاص لوزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط الدكتور محمد رضا شيباني.

وقد جرى عرض الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ظل العدوان الإسرائيلي والتداعيات الناجمة عنه على مختلف الصعد.

Advertisement