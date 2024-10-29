تحذير إسرائيليّ جديد لسكان الجنوب: غادروا فوراً

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً إلى سكان البلدات الجنوبيّة التالية:

طير حرفا، الجبين، القصر الاحمر، جبل البطم، زبقين، شيحين، الحميري، الخريب، انصار، مطرية الشومر، عدلون، مجدل زون، شمع، أبو شاش، الناقورة، علما الشعب.

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