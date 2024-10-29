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لبنان

تحذير إسرائيليّ جديد لسكان الجنوب: غادروا فوراً

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:32
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً إلى سكان البلدات الجنوبيّة التالية:
 
طير حرفا، الجبين، القصر الاحمر، جبل البطم، زبقين، شيحين، الحميري، الخريب، انصار، مطرية الشومر، عدلون، مجدل زون، شمع، أبو شاش، الناقورة، علما الشعب.
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وقال: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".
 

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