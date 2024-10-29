قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: "كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال".

وأضاف: "يجب الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في لبنان للدفاع عن بلدات الشمال القريبة من الحدود".

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