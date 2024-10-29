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لبنان

أوّل تعليق إسرائيليّ على تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً لـ"الحزب"... إليكم ما قاله أحد الوزراء

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:58
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن تعيين نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله: "كل من يقف على رأس الحزب هدف للاغتيال". 
 
وأضاف: "يجب الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي في لبنان للدفاع عن بلدات الشمال القريبة من الحدود".
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وتابع قائلا: "قد نستطيع بعد أسابيع دعوة سكان شمال إسرائيل إلى العودة لمنازلهم".
 

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