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لبنان

بعد تداول أخبار عن وجود أشخاص يُشكلون خطراً... بلديّة عجلتون تُصدر بياناً

Lebanon 24
29-10-2024 | 07:40
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بعد تداول أخبار مغلوطة عن وجود أشخاص يُشكلون خطراً على السلامة العامة، صدر عن بلدية عجلتون بيان إلى أهالي البلدة جاء فيه:
 
  
 
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عجلتون

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