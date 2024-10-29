"التوحيد العربي": انتخاب قاسم أمينًا عاما لحزب الله دليل على صلابة المقاومة

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بارك حزب "التوحيد العربي" في بيان" للأخوة في حزب الله إنتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاماً لحزب الله خلفا للشهيد العظيم سماحة السيد حسن نصرالله".ورأى "أن انتخاب مجلس الشورى في حزب الله الشيخ نعيم قاسم أمينًا عاما للحزب في ظل العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان والملحمة البطولية التي يخوضها المجاهدين الأبرار ضد العدو، دليل واضح على صلابة المقاومة في لبنان واستعادتها لزمام المبادرة وعلى قدرة حزب الله على استكمال نهج المقاومة الذي خطه سماحة الشهيد السيد حسن نصرالله والتغلب على كل التحديات التي لا تزيد الحزب والمقاومة الا ثباتا وعزما وقوة وايمانا بمواصلة الدفاع عن لبنان ووحدة أراضيه".وختم:"إننا في حزب التوحيد العربي نعرب عن اعتزازنا الكبير بتولي الشيخ نعيم قاسم هذه المهمة الكبيرة في هذه اللحظات المصيرية وفي ظل تصاعد العدوان الصهيوني على لبنان، معولين على حكمة الشيخ نعيم قاسم، الذي يتمتع بكفاءة عالية وحرصه البالغ على حمل راية المقاومة وإدارة دفة الحزب نحو النصر في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين وقوفنا التام إلى جانب إخواننا في حزب الله، داعين بالتوفيق للشيخ نعيم قاسم وأن يسدد خطاه مع المقاومين حتى دحر الاحتلال ".