Advertisement

لبنان

باسيل استقبل المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:27
A-
A+
Doc-P-1270163-638658091273579709.jpg
Doc-P-1270163-638658091273579709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المندوب الخاص لوزير الخارجية الايراني لشؤون الشرق الاوسط الدكتور محمد رضا شيباني، في حضور مسؤول العلاقات الدبلوماسية في "التيار" طارق صادق ومستشار باسيل منصور فاضل.
Advertisement
وتم بحث قضايا الحرب على لبنان وكيفية مواجهة تداعياتها.

إلى ذلك استقبلَ باسيل سفير هولندا الجديد فرانك مولن بحضور نائب رئيس التيار للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي الحايك.
 وتم بحث تداعيات الحرب وأزمة النزوح السوري التي تستدعي المتابعة والحل السريع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
10:09 | 2024-10-29
10:01 | 2024-10-29
10:01 | 2024-10-29
10:00 | 2024-10-29
09:45 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24