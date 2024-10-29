فياض: المقاومة لا تزال تُمسك تماماً بزمام قدرتها على مواجهة العدوان الاسرائيلي

قال النائب علي فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" إن "الموقف الوطني بمجمله بما فيه موقف الحكومة يستند لما تحققه المقاومة في الميدان".

وفي كلمة له من مجلس النواب، أضاف: "المقاومة لا تزال تُمسك تماماً بزمام قدرتها على مواجهة العدوان الاسرائيلي والمناطق التي توغّل فيها العدوّ فرضت عليه المقاومة الانسحاب من بعضها".

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وتابع قائلاً: "العدوّ يسعى إلى تحويل المنطقة الحدوديّة إلى منطقة محروقة ولكن على المستوى العسكري لم يتمكّن من التموضع بشكل نهائي".

وقال: "وضع النازحين لا يُحسدون عليه وهم لم يتلمّسوا أيّ مساعدات تُذكر من الحكومة ونحن اليوم على أبواب الشتاء".