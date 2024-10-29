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لبنان

فياض: المقاومة لا تزال تُمسك تماماً بزمام قدرتها على مواجهة العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:29
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قال النائب علي فياض باسم كتلة "الوفاء للمقاومة" إن "الموقف الوطني بمجمله بما فيه موقف الحكومة يستند لما تحققه المقاومة في الميدان". 
 
وفي كلمة له من مجلس النواب، أضاف: "المقاومة لا تزال تُمسك تماماً بزمام قدرتها على مواجهة العدوان الاسرائيلي والمناطق التي توغّل فيها العدوّ فرضت عليه المقاومة الانسحاب من بعضها". 
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وتابع قائلاً: "العدوّ يسعى إلى تحويل المنطقة الحدوديّة إلى منطقة محروقة ولكن على المستوى العسكري لم يتمكّن من التموضع بشكل نهائي". 
 
وقال: "وضع النازحين لا يُحسدون عليه وهم لم يتلمّسوا أيّ مساعدات تُذكر من الحكومة ونحن اليوم على أبواب الشتاء". 
 
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