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لبنان

حريقٌ... الدخان يتصاعد في كورنيش المزرعة

Lebanon 24
29-10-2024 | 08:47
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اندلع حريقٌ في كورنيش المزرعة، وتصاعد الدخان الأسود وغطى سماء المنطقة.
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ مولداً كهربائيّاً احترق في المنطقة.
 
 
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حريق

كورنيش المزرعة

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