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لبنان

بالصور... غارة إسرائيليّة على بلدة تعلبايا

Lebanon 24
29-10-2024 | 10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرة إسرائيليّة شنّت غارة قرب الحسينية في حيّ أبوحمدان في بلدة تعلبايا - البقاع.
 
 
وأشارت إلى عدم سقوط إصابات.
 
  
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غارة

تعلبايا

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