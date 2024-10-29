صحيفة إسرائيليّة عن المعارك مع "حزب الله": يجب إنهاء الحرب

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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إنّ "حزب الله" يُمكنه الاستمرار في استنزاف إسرائيل وإطلاقه القذائف المدفعية والصواريخ لأشهرٍ طويلة".وأقرّت أيضاً بأنه لا يزال يحتفظ بقدراته الصاروخية، وسيستمرّ في إطلاق النار خلال الأيام المقبلة، وهو يطلق الكثير من النيران على صفد وحيفا.ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن القائد السابق لفرقة غزة اللواء احتياط غادي شمني قوله، إن نتنياهو شخص بارد لا يهمه الأسرى، وهو منفصل عن شعبه وعن جنوده.وأقرّ أن هناك فشلاً كاملاً لهذه الحكومة، ونتنياهو تسبب بضرر هائل لإسرائيل.وأضاف: "نحن بحاجة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى".وقال قائد الفيلق الشمالي السابق في "الجيش" الإسرائيلي نوعام تيفون: "لدينا أكثر من 800 قتيل ونحو 12 ألف جريح وآلاف المصابين بالصدمة منذ بداية الحرب قبل عام".وأضاف: "خسرنا عديد فرقة كاملة، ونحتاج إلى 3 فرق إضافية، وإلا سنجد صعوبة في الدفاع عن إسرائيل".وأكد قائد تشكيل الدفاع الجوي سابقاً العميد احتياط إيلان بيتون، أن "مشكلة المسيّرات هي في الكشف وليس في الاعتراض". (الميادين)