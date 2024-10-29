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لبنان

قريبة جدّاً من لبنان... منطقة إسرائيليّة "مُدمّرة"

Lebanon 24
29-10-2024 | 10:32
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قالت القناة الـ12 الإسرائيليّة، إنّ مستوطنة المطلة القريبة من الحدود مع لبنان مُدمّرة من ناحية البنية التحتية وليس من ناحية المنازل فقط.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" عمد منذ 8 تشرين الأوّل 2023 إلى استهداف المطلة وتجمعات الجنود الإسرائيليين فيها، الأمر الذي أدّى إلى تضرّر المنازل والبنى التحتية في المستوطنة بشدّة.
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