قريبة جدّاً من لبنان... منطقة إسرائيليّة "مُدمّرة"

قالت القناة الـ12 الإسرائيليّة، إنّ مستوطنة المطلة القريبة من الحدود مع لبنان مُدمّرة من ناحية البنية التحتية وليس من ناحية المنازل فقط.

وتجدر الإشارة إلى أنّ "حزب الله" عمد منذ 8 تشرين الأوّل 2023 إلى استهداف المطلة وتجمعات الجنود الإسرائيليين فيها، الأمر الذي أدّى إلى تضرّر المنازل والبنى التحتية في المستوطنة بشدّة.