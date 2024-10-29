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لبنان
السفارة الإيرانية هنأت بانتخاب قاسم: دليل واضح على قوة "حزب الله"
Lebanon 24
29-10-2024
|
10:38
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هنأت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ببيان، "جميع المسؤولين في حزب الله، والمجاهدين الشجعان، وجمهور المقاومة، والشعب اللبناني الكريم، على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله في لبنان".
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واستحضرت السفارة "بكل إجلال، ذكرى الأمين العام الشهيد سماحة السيد حسن نصر الله والشهيد العزيز السيد هاشم صفي الدين رحمهما الله، وجميع الشهداء الذين ضحّوا بأرواحهم دفاعاً عن لبنان وشعبه العزيز"، ورأت في هذا الانتخاب "دليلا واضحا على قوة حزب الله وصلابته، وإرادة لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه في مواجهة أي اعتداء أو احتلال".
ودعت "الله تعالى أن يمنّ على مجاهدي المقاومة بالنصر العاجل والناجز في مواجهة آلة الحرب الصهيونية، وأن يزيد لبنان وشعبه الكريم عزة وفخرا".
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