Advertisement

لبنان

للمرّة الثالثة... قناة تعرّضت للقرصنة

Lebanon 24
29-10-2024 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1270228-638658179607183829.jpg
Doc-P-1270228-638658179607183829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "الميادين" أنّ البثّ المباشر لقناتها تعرّض لهجوم سيبراني، وأشارت إلى أنّ "القرصنة التي تعرّضت لها قوية ومتعمّدة، ومن جهة دولية ذات إمكانات عالية".

وأضافت أنّ "هدف الهجوم السيبراني الجديد على "الميادين" هو منع بث الميادين الحيّ من  الوصول إلى العالم، وتهديد محتوى الشاشة العنكبوتية وقرصنته".
Advertisement

ولفتت إلى أنّ "الميادين نجحت في التصدي للهجوم السيبراني الثالث منذ بداية العدوان على لبنان، وإحباط أهدافه، وقد عاد البث الحيّ بسرعة فائقة".

وتابعت أنّ "الفريق التقني في شبكة الميادين تمكّن من الحد من الهجوم كخطوة أولى، ومن ثم تمت السيطرة عليه، وأعيد البث المباشر إلى نصابه الطبيعي، على الرغم من التشويش".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
12:23 | 2024-10-29
12:21 | 2024-10-29
12:11 | 2024-10-29
12:03 | 2024-10-29
12:00 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24