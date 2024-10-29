للمرّة الثالثة... قناة تعرّضت للقرصنة

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أعلنت "الميادين" أنّ البثّ المباشر لقناتها تعرّض لهجوم سيبراني، وأشارت إلى أنّ "القرصنة التي تعرّضت لها قوية ومتعمّدة، ومن جهة دولية ذات إمكانات عالية".وأضافت أنّ "هدف الهجوم السيبراني الجديد على "الميادين" هو منع بث الميادين الحيّ من الوصول إلى العالم، وتهديد محتوى الشاشة العنكبوتية وقرصنته".ولفتت إلى أنّ "الميادين نجحت في التصدي للهجوم السيبراني الثالث منذ بداية العدوان على لبنان، وإحباط أهدافه، وقد عاد البث الحيّ بسرعة فائقة".وتابعت أنّ "الفريق التقني في شبكة الميادين تمكّن من الحد من الهجوم كخطوة أولى، ومن ثم تمت السيطرة عليه، وأعيد البث المباشر إلى نصابه الطبيعي، على الرغم من التشويش".