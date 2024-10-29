مفتي طرابلس عرض مع نقيب المعلمين للواقع التربوي

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استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه بدار الفتوى، نقيب معلمي المدارس الخاصة نعمة محفوض، بحضور عضو المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى الدكتور منذر حمزة.وعرض محفوض، بحسب بيان لدار الفتوى، "للواقع التربوي خصوصا في الظروف الحالية ولأهمية عودة الطلاب إلى التعليم الحضوري، فيما أثنى إمام على المساعي الطيبة التي بذلت بهدف إنقاذ العام الدراسي المدرسي والجامعي".ولفت البيان الى أن "قرار وزير التربية بالعودة الى التعليم ابتداءً من الرابع من تشرين الثاني المقبل، محل ترحيب وارتياح، وتمنى مفتي طرابلس على جميع المعنيين بالملف التربوي العمل الحثيث لنجاح هذه العملية التربوية وإنقاذ العام الدراسي حرصا على مستقبل جيل كامل، مؤكدا ضرورة ألا يشمل دوام التعليم يوم الصلاة الأسبوعي عند المسلمين وهو يوم الجمعة".وأوضح أنه "تم التشديد على ضرورة إيلاء الجامعة اللبنانية أشد العناية ودعمها وضرورة أن يكون التعليم حضوريا في فروع الشمال وجميع الفروع الآمنة والمتاحة. كما كان عرض لواقع الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص كونه ملفا معنويا وإنسانيا وحرصا على كرامة الأستاذ الذي أفنى كل شبابه وجهده في تربية الأجيال ولدعم استمرارية الاطمئنان في الجسم التربوي".