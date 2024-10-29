"حزب الله" استهدف تجمعات لقوات العدوّ الإسرائيلي بالصواريخ

كما أشار إلى أنّ "استهدف تجمعاً لقوات العدوّ الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية‏".

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وأفاد "الحزب" أيضاً أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية". ‏

أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف تجمعاً لقوات العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية".