Advertisement

لبنان

"حزب الله" استهدف تجمعات لقوات العدوّ الإسرائيلي بالصواريخ

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:27
A-
A+
Doc-P-1270245-638658197746212210.jpg
Doc-P-1270245-638658197746212210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف تجمعاً لقوات العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بصلية صاروخية".
 
 
كما أشار إلى أنّ "استهدف تجمعاً لقوات العدوّ الإسرائيلي في ثكنة يرؤون بصلية صاروخية‏".
Advertisement
 
 
وأفاد "الحزب" أيضاً أنّه "استهدف تجمعاً لجنود العدوّ الإسرائيلي في ثكنة دوفيف بصلية صاروخية".  ‏
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:54 | 2024-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
14:30 | 2024-10-29
14:19 | 2024-10-29
14:19 | 2024-10-29
14:05 | 2024-10-29
14:00 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24