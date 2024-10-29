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لبنان

قوى الأمن نعت شهيدها الرقيب علي يوسف صفي الدين

Lebanon 24
29-10-2024 | 11:43
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صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي:


تَنعي المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب علي يوسف صفي الدين، الذي استشهد، بتاريخ 29-10-2024، بغارةٍ نفّذها العدو الإسرائيلي استهدفت سيارته في أثناء مروره في محلة العامرية - صور.
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نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:


الرتبة والاسم والشّهرة: علي يوسف صفي الدين.
تاريخ الولادة ومكانها: 24-3-1994 حي الرمل - النّبطيّة.
الوضع العائلي: متأهل.
دخل السلك بتاريخ 16-05-2016 ورُقِّيَ إلى رتبة عريف بتاريخ 31-12-2020.
رُقِّيَ إلى رتبة رقيب بعد الاستشهاد.
 

خدم في: مجموعة محاكم ونظارات سراي صيدا- فصيلة صيدا- شعبة المعلومات- سرية صور.
مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى - الميداليّة العسكريّة - ميدالية الأمن الدّاخلي وميداليّة الجدارة - وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة.
مُنح التنويهات التّالية:
تنويه خطي عدد/1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
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