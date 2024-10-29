المكاري: للتعاون بين الدول في مجال حماية الارشيف ورقمنته لا سيما الدول العربية

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اكد وزير الإعلام زياد المكاري على "اهمية حماية التراث والمحفوظات في لبنان لا سيما منها الارشيف السمعي البصري من تداعيات الكوارث الطبيعية والحروب عليها"، مستشهدا بما تتعرض له مدينة صور حالياً من قصف جراء العدوان الاسرائيلي.وشدد المكاري خلال مشاركته في المؤتمر العالمي الذي تنظمه اليونيسكو في باريس، وضمن جلسة تتعلق بالسياسات العالمية لحفظ التراث بمشاركة 6 وزراء وممثلي وزراء من الكونغو وغواتيمالا وفنزويلا وناميبيا وكازاخستان والعراق، على "اهمية التعاون بين الدول في مجال حماية ورقمنة الارشيف لا سيما الدول العربية التي هي معنية ايضا بمضمون هذا الارشيف".وعدد المشاريع التي قامت بها وزارة الإعلام بالتعاون مع شركاء فرنسيين في مجال حفظ الارشيف، منوها بـ"التدخل السريع لليونيسكو بالتعاون مع اليف لانقاذ ارشيف تلفزيون لبنان لا سيما المجموعات المعرّضة للخطر، والتي سوف يتم ادراج البعض منها في ملفّ ترشيح ارشيف التلفزيون لسجل ذاكرة العالم".وكان المكاري التقى خلال مشاركته في المؤتمر، المدير العام المساعد للاتصالات والمعلومات في اليونسكو توفيق الجلاصي، بحضور الوفد المرافق، مندوب لبنان لدى اليونسكو السفير مصطفى اديب وعضو البعثة الديبلوماسية لدى اليونسكو نديم صوراتي والمستشارة لشؤون الإعلام الفرنكوفوني اليسار نداف.وبعد المؤتمر، توجه المكاري الى عمّان، للمشاكرة في المؤتمر الرئيسي للاسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام ٢.٢٤ الذي تنظمه اليونسكو.