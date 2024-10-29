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لبنان

بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعا لقوات العدو

Lebanon 24
29-10-2024 | 12:11
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أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 5:00 من مساء اليوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة "برعام" بصلية صاروخية.
 
وأعلن الحزب في بيان آخر أنّه تم قصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.
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