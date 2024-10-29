21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعا لقوات العدو
Lebanon 24
29-10-2024
|
12:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 5:00 من مساء اليوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة "برعام" بصلية صاروخية.
وأعلن الحزب في بيان آخر أنّه تم قصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط عيتا الشعب
Lebanon 24
بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط عيتا الشعب
29/10/2024 20:44:28
29/10/2024 20:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي
29/10/2024 20:44:28
29/10/2024 20:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا للمرة الثالثة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا للمرة الثالثة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية
29/10/2024 20:44:28
29/10/2024 20:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بصلية صاروخية
Lebanon 24
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بصلية صاروخية
29/10/2024 20:44:28
29/10/2024 20:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بصلية
صاروخية..
"الحزب"
يستهدف
تجمعا
لقوات
العدو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. رسالة لا تفتحها أبداً!
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. رسالة لا تفتحها أبداً!
15:54 | 2024-10-28
28/10/2024 03:54:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
02:42 | 2024-10-29
29/10/2024 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
11:20 | 2024-10-29
29/10/2024 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان عاجل لـ"حزب الله".. هذا ما كشفه عن التوغل البريّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
بيان عاجل لـ"حزب الله".. هذا ما كشفه عن التوغل البريّ الإسرائيليّ
06:53 | 2024-10-29
29/10/2024 06:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني إنتخاب نعيم قاسم أميناً عاماً لـ"حزب الله"؟.. هذا ما كشفه تقريرٌ
Lebanon 24
ماذا يعني إنتخاب نعيم قاسم أميناً عاماً لـ"حزب الله"؟.. هذا ما كشفه تقريرٌ
09:00 | 2024-10-29
29/10/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:01 | 2024-10-29
شهداء مع "كل شبر نذر" يسقطون... ومنازل بُنيت بعرق السنين تتهاوى بثوانٍ
14:30 | 2024-10-29
الدفاع المدني يعلن السيطرة على النيران المندلعة في احراج جزين منذ صباح الاحد
14:19 | 2024-10-29
بعد تعيين قاسم أمينًا عامًّا.. كيف علّق الرئيس الإيراني؟
14:19 | 2024-10-29
القومي دان حظر عمل "الأونروا": الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها
14:05 | 2024-10-29
ضربة إسرائيلية ثانية على حارة صيدا.. شاهدوا لحظة القصف العنيف (فيديو)
14:00 | 2024-10-29
بالفيديو.. إسرائيل تزعم أسر قائد منطقة عيتا الشعب في "حزب الله"
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
29/10/2024 20:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
29/10/2024 20:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
29/10/2024 20:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24