بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعا لقوات العدو

أعلن حزب الله في بيان أنّه استهدف عند الساعة 5:00 من مساء اليوم الثلاثاء تجمعاً لقوات العدو في مستعمرة "برعام" بصلية صاروخية.

وأعلن الحزب في بيان آخر أنّه تم قصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بصلية صاروخية.