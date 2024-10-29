النمسا تدين الهجوم الإسرائيلي على قواتها في اليونيفيل.. وهذا ما طالبت به

أدانت النمسا بأشد العبارات الحادث الخطير الذي وقع اليوم واستهدف قوات اليونيفيل، وأسفر عن إصابة عدد من الجنود النمساويين.



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وطالب المستشار النمساوي بتوضيح سريع ومفصل للظروف المحيطة بالحادث، مشدداً على أهمية التحقيق الفوري في حيثيات إصابة الجنود النمساويين العاملين ضمن قوة اليونيفيل، بهدف الكشف عن ملابسات الحادث وتأمين سلامة القوات الدولية في المنطقة. (الجزيرة)