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لبنان

بالارقام... هكذا توزعت الادوية على مراكز الرعاية للنازحين

Lebanon 24
29-10-2024 | 12:23
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نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، لوائح تفصيلية بكميات الأدوية التي تم تلقيها بهبات ومساعدات للبنان ويتم توزيعها على مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تقدم الخدمات للنازحين في كل من المحافظات اللبنانية.
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ايضا، نشرت الوزارة لوائح بحزم أدوية الأمراض المزمنة التي يتم توزيعها على مراكز الرعاية من ضمن برنامج تعاون مع منظمة الصحة العالمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
 
وبلغ الحجم الاجمالي لعلب الأدوية التي تم تسليمها حتى الآن 2,159,408. 
 
 
للاطلاع على الجردة التفصيلية للدعم الذي تم تقديمه لمراكز الرعاية الصحية التي تقدم الخدمات لمراكز الايواء، اضغط هنا.
 
 
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