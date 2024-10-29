ضربة قريبة من ثكنة للجيش.. إليكم آخر المستجدات بعد استهداف حارة صيدا

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شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة السادسة من مساء اليوم غارتين على مبنى سكني في بلدة حارة صيدا، مطلقة عدة صواريخ بالقرب من ثكنة محمد زغيب العسكرية التابعة للجيش والقريبة أيضاً من مبنى بلدية حارة صيدا ومن موقع الغارة التي شنت أمس وأسفرت عن سقوط تسعة شهداء.وحسب مندوبة "لبنان24"، أدت الغارتان إلى تدمير ثلاثة مبانٍ سكنية يقطنها أهالي من البلدة ونازحون من الجنوب، ما أسفر حتى الآن عن نقل خمس شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفيات مدينة صيدا، التي أعلنت حاجتها الماسة لوحدات دم من كافة الفئات.وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف إلى المكان وبدأت برفع الأنقاض وإسعاف المصابين.