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لبنان

إسرائيل تستهدف مستوصف الإمام الصدر في شقرا.. وبلدات جنوبية تحت النار

Lebanon 24
29-10-2024 | 12:56
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استهدفت طائرات إسرائيلية معادية مركز كشافة الرسالة الإسلامية ومستوصف الإمام الصدر في بلدة شقرا، مما استدعى تدخل قوات اليونيفيل للمساعدة في فتح الطرق المؤدية إلى المواقع المستهدفة وتسهيل وصول فرق الإنقاذ.
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وفي غارة أخرى، قصف الطيران الإسرائيلي بلدة النبطية الفوقا وتحديداً حرج علي الطاهر، ما أدى إلى تجدد اندلاع النيران في المنطقة.
 
وفي وقت سابق مساء اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي غارة على النبطية و غارتين على النبطية الفوقا و 3 غارات على كفرتبنيت.




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