تصريح لافت من غالانت.. هذا ما أعلنه عن قدرة "حزب الله" الصاروخية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الثلاثاء أنّه "تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها قبل الحرب".



وحول الحرب مع "حزب الله"، أكّد أنّه "سنواصل العمل ضد حزب الله وإعادة السكان إلى الشمال بأمان".

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