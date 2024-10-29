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لبنان

تصريح لافت من غالانت.. هذا ما أعلنه عن قدرة "حزب الله" الصاروخية

Lebanon 24
29-10-2024 | 12:56
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الثلاثاء أنّه "تبقى لحزب الله 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها قبل الحرب".

وحول الحرب مع "حزب الله"، أكّد أنّه "سنواصل العمل ضد حزب الله وإعادة السكان إلى الشمال بأمان".
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لبنان

عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي

يوآف غالانت

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