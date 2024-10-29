مخزومي: الأولوية للتوصل إلى حل يضع حدا للحرب الإسرائيلية المدمرة

التقى رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، اليوم الثلاثاء في مكتبه، في وسط بيروت، سفيرة النرويج هيلدي هارالستاد، بحضور مستشارته السياسية كارول زوين.

خلال اللقاء، جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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وأكد مخزومي "ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان والنرويج في مختلف المجالات"، وقال: "إن الأولوية اليوم، هي للدفع باتجاه التوصل إلى حل ديبلوماسي يضع حدا للحرب الإسرائيلية المدمرة والمجازر التي ترتكب في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في البقاع والجنوب".



وجدد تأكيد "ضرورة تطبيق كل القرارات الدولية، خصوصاً القرار 1701 بكل مندرجاته، والقرارين 1559 و1680، فضلا عن الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف".





كما شدد على "ضرورة تحديد جلسة مفتوحة بدورات متتالية في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، تمهيداً لتشكيل حكومة تقوم بمسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان".