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لبنان

"ليس لوقت طويل".. رسالة غامضة من "حزب الله" وفيديو يوثّق استهدافات جديدة

Lebanon 24
29-10-2024 | 13:13
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أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ عدد من العمليات، اليوم الثلاثاء، ضدّ مواقع إسرائيلية.
 
فأشار إلى أنّه عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، استهدف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع ‏طاقمها ‏بين قتيل وجريح.‏
 
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وقال في بيان آخر، أنّه عند الساعة 06:00 من مساء اليوم الثلاثاء، استهدف ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية. ‏
كما ونشر الإعلام الحربي مساء اليوم صورة كتب عليها باللغتين العبرية والعربية "ليس لوقت طويل"، من دون إعطاء أي توضيحات أخرى.
 

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