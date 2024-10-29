"ليس لوقت طويل".. رسالة غامضة من "حزب الله" وفيديو يوثّق استهدافات جديدة

أعلن حزب الله في بيانات متتالية تنفيذ عدد من العمليات، اليوم الثلاثاء، ضدّ مواقع إسرائيلية.
فأشار إلى أنّه عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، استهدف دبابة ميركافا في منطقة الحمامص جنوبي بلدة الخيام بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.
وقال في بيان آخر، أنّه عند الساعة 06:00 من مساء اليوم الثلاثاء، استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في تل النحاس عند أطراف بلدة كفركلا بقذائف المدفعية.
كما ونشر الإعلام الحربي مساء اليوم صورة كتب عليها باللغتين العبرية والعربية "ليس لوقت طويل"، من دون إعطاء أي توضيحات أخرى.