Advertisement

لبنان

الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف "حزب الله" لقوات اليونيفيل

Lebanon 24
29-10-2024 | 13:58
A-
A+
Doc-P-1270336-638658301761892871.png
Doc-P-1270336-638658301761892871.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم رده على بلاغ يفيد بحدوث أضرار في مقر قوات اليونيفيل بمنطقة الناقورة جنوب لبنان، مما أسفر، عن إصابة عدد من الجنود النمساويين.
 
وادعى الجيش الإسرائيلي، بعد إجراء تفتيش، أن المقر قد تعرض للإصابة نتيجة إطلاق قذائف من قبل "حزب الله".
Advertisement

وزعم في بيانه أن "حزب الله يواصل انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي"، متهماً إياه بأنه يشكل تهديداً لسكان إسرائيل والقوات الدولية المنتشرة في المنطقة.





لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
17:50 | 2024-10-29
17:44 | 2024-10-29
17:41 | 2024-10-29
17:19 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24