الجيش الإسرائيلي يزعم استهداف "حزب الله" لقوات اليونيفيل

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم رده على بلاغ يفيد بحدوث أضرار في مقر قوات اليونيفيل بمنطقة الناقورة جنوب لبنان، مما أسفر، عن إصابة عدد من الجنود النمساويين.



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وزعم في بيانه أن "حزب الله يواصل انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي"، متهماً إياه بأنه يشكل تهديداً لسكان إسرائيل والقوات الدولية المنتشرة في المنطقة.









وادعى الجيش الإسرائيلي، بعد إجراء تفتيش، أن المقر قد تعرض للإصابة نتيجة إطلاق قذائف من قبل "حزب الله".وزعم في بيانه أن "حزب الله يواصل انتهاك القانون الدولي بشكل منهجي"، متهماً إياه بأنه يشكل تهديداً لسكان إسرائيل والقوات الدولية المنتشرة في المنطقة.