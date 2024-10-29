بالفيديو.. إسرائيل تزعم أسر قائد منطقة عيتا الشعب في "حزب الله"

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات لواء جولاني اعتقلت قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وعناصر آخرين من قوة الرضوان. واشار إلى أن التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف في المنطقة.



وزعم أدرعي أنّه خلال نشاط قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء جولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة نفق تقع داخل مقر قيادة عسكري في المنطقة تواجد في داخله عدد من العناصر ومن ضمنهم القائم بأعمال قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله حسن عقيل جواد.



أضاف:" لقد طوقت القوات مقر القيادة العسكري وبعد استسلام العناصر تم القبض عليهم واعتقالهم واقتيادهم للتحقيق من قبل محققي وحدة 504 ومن ثم مواصلة التحقيق معهم داخل الأراضي الاسرائيلية".



وزعم أنّه في التحقيق معهم كشف العناصر تفاصيل عن بنى عديدة منتشرة في منطقة عيتا الشعب حيث ساعدت تلك المعلومات القوات في الميدان لتدمير هذه البنى والاستعداد للتعامل مع التهديدات في المنطقة.

#عاجل قوات لواء جولاني تعتقل قائد منطقة عيتا الشعب في حزب الله وإرهابيين آخرين من قوة الرضوان. التحقيق معهم أسفر عن كشف وتدمير الكثير من الأهداف الإرهابية في المنطقة



🔸خلال أنشطة قوات الفرقة 36 في جنوب لبنان قبل أسبوعيْن عثرت قوة من لواء جولاني وبناء على معلومات استخبارية فتحة… pic.twitter.com/q0Ke3t9AAW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 29, 2024 Advertisement