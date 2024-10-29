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لبنان

بعد تهديده بإغتيال قاسم وكلامه عن قدرات "حزب الله".. أوّل رد من الحزب على غالانت

Lebanon 24
29-10-2024 | 13:54
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أعلن نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، مساء اليوم الثلاثاء أنّ "كل الشواغر في الهيكل القيادي لحزب الله ملئت".

وحول إعلان الشيخ نعيم قاسم نائباً عامّأً لحزب الله، أشار إلى أنّ "منصب الأمين العام لا يرتبط بتطور سياسي"، مؤكداً أنه "دليل قوي على متانة التنظيم".
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كما علّق قماطي خلال حديثه للجزيرة على تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بإغتيال الشيخ نعيم قاسم، قائلاً: "لا يرهبنا"، متابعاً انّ "من يتصدى لمسؤولية قيادية في الحزب يعلم أنه مشروع شهيد".

ورداً على كلام غالانت أيضاً، الذي أعلن أنّ حزب الله لم يعد يملك سوى 20% من قدرته الصاروخية، قال قماطي:"الحديث الإسرائيلي عن خسارتنا جزءا كبيرا من قوتنا الصاروخية كذب محض".

وتوجّه برسالة إلى العدو: "نقول للعدو إننا لم نستخدم بعد كامل قدراتنا الصاروخية".

وأوضح قماطي أنّه "لم يصلنا أي مشروع أو مبادرة سياسية بشكل رسمي"، معتبراً أنّ "أولويتنا هي الميدان الآن ونعتمد على السيد نبيه بري في جانب السياسة".

وحول المفاوضات، إعتبر أنّه "لا نقبل بأي تفاوض تحت النار". (الجزيرة) 
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