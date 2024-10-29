القومي دان حظر عمل "الأونروا": الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها

دان الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان، مساء اليوم، "ما سُمّي "بالقانون" الصادر عن الكنيست والقاضي بحظر عمل "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) داخل الأرض المحتلة".

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في بيان، رأى الحزب القومي أن "هذا "القانون" هو تعبير عن الغريزة العنصرية التي تحكم سلوك العدو القائم على القتل والإرهاب".

ولفت إلى أنّ "حظر وكالة "الأونروا" عن العمل داخل الأرض المحتلة يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمّتها، على الرغم من عدم تلبيتها لحاجات أبناء شعبنا في فلسطين بسبب حجم العدوان المستمرّ عليهم من قبل العدو منذ أكثر من سنة. كما يُعَدّ الحظر نوعاً من أشكال جريمة حرب الإبادة التي ما فتئ العدو المجرم يرتكبها بحق أهل الأرض"، محذرا من "تداعيات الحظر الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لوكالة "الأونروا" بالعمل داخل الأرض المحتلة، ما يعني أن كيان الاغتصاب يوغل في تحدّيه كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية".

وختم البيان بمطالبة "الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في فلسطين، وباتخاذ إجراءات سريعة لمعاقبة الكيان الغاصب على كافة جرائمه بحق شعبنا، لا سيما استهدافه "للأونروا" التي هي إحدى مؤسسات المنظمة الدولية".