Advertisement

لبنان

القومي دان حظر عمل "الأونروا": الأمم المتحدة مطالبة بتحمل مسؤولياتها

Lebanon 24
29-10-2024 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1270342-638658301877967753.jpg
Doc-P-1270342-638658301877967753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دان الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان، مساء اليوم، "ما سُمّي "بالقانون" الصادر عن الكنيست والقاضي بحظر عمل "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) داخل الأرض المحتلة".
Advertisement
في بيان، رأى الحزب القومي أن "هذا "القانون" هو تعبير عن الغريزة العنصرية التي تحكم سلوك العدو القائم على القتل والإرهاب".
 
 
ولفت إلى أنّ "حظر وكالة "الأونروا" عن العمل داخل الأرض المحتلة يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمّتها، على الرغم من عدم تلبيتها لحاجات أبناء شعبنا في فلسطين بسبب حجم العدوان المستمرّ عليهم من قبل العدو منذ أكثر من سنة. كما يُعَدّ الحظر نوعاً من أشكال جريمة حرب الإبادة التي ما فتئ العدو المجرم يرتكبها بحق أهل الأرض"، محذرا من "تداعيات الحظر الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لوكالة "الأونروا" بالعمل داخل الأرض المحتلة، ما يعني أن كيان الاغتصاب يوغل في تحدّيه كل المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية".
 
 
وختم البيان بمطالبة "الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في فلسطين، وباتخاذ إجراءات سريعة لمعاقبة الكيان الغاصب على كافة جرائمه بحق شعبنا، لا سيما استهدافه "للأونروا" التي هي إحدى مؤسسات المنظمة الدولية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:01 | 2024-10-29
17:54 | 2024-10-29
17:50 | 2024-10-29
17:44 | 2024-10-29
17:41 | 2024-10-29
17:19 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24