بلدية عنقون توضح: لا غارات على البلدة

افادت بلدية عيترةن في بيان عن أنّه "يتم التداول على بعض المواقع الإخبارية بأنه وقعت عدة غارات من العدو الاسرائيلي على بلدة عنقون هذا المساء، مما سبب الذعر والقلق لدى أبناء البلدة النازحين والمغتربين، امام ذلك يهم بلدية عنقون بإسم عضو بلديتها الحاج الياس رضا مسؤول لجنة الكوارث والاغاثة في البلدة التوضيح والتأكيد ان الاخبار المتداولة عن غارات على البلدة هذا المساء عاريه عن الصحة، وهي اخبار كاذبة، وان البلدة بخير".

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