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لبنان

عطاالله نقل الى بري كتابين من باسيل

Lebanon 24
29-10-2024 | 15:51
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التقى النائب غسان عطالله، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث سلمه كتابين من رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، بصفتيه رئيساً للمجلس ورئيساً لحركة "أمل"، في شأن سبل معالجة الإشكالات والإحتكاكات التي يمكن أن تؤدي إلى فتنة، ودور الدولة والمجلس النيابي والحكومة في هذا الإطار.
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وكان تأكيد على استمرار التواصل لما فيه العمل على تحقيق الأمن والإستقرار والمتابعة للقضايا الوطنية والسياسية الملحة.
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