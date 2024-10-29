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لبنان

استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:05
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن انتشال جثمان الشهيد محمد خليل خريس من موقع استشهاد السيّد حسن نصرالله.
 
والشهيد خريس هو من بلدة الخيام، واستشهد مع نصرالله في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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