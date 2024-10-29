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لبنان

بوشكيان حول إمكانية وقف إطلاق النار: الجواب لدى إسرائيل

Lebanon 24
29-10-2024 | 16:31
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أشار وزير الصناعة جورج بوشكيان، مساء اليوم الثلاثاء إلى أنّ "اتصالات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدولية أنتجت مؤتمر باريس ونشكر الرئيس الفرنسي على جهوده ورقم المساعدات تعدّى توقّعاتنا".

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وحول إمكانية وقف إطلاق النار، أكّد أنّ "الجواب لدى إسرائيل ويبدو أنّ مشروعها في لبنان مستمرّ وأتمنّى أن يحصل ضغط دولي وأميركي تحديدًا على نتنياهو".

وعن إنتخاب رئيس للجمهورية، أوضح بوشكيان انّه يثق بقائد الجيش بسبب أعماله وما نتج عنها والحوار ضروري بين جميع الفرقاء والمرحلة تتطلّب رئيسًا توافقيًّا، معتبراً أنّ "المرحلة المقبلة تتطلّب دولة قوية وجيشاً قوياً وتضامنًا كبيرًا وتحديثًا للقوانين".

تابع: "منعًا للأخذ والردّ في ملف المساعدات قرّرت الحكومة تعيين شركة للتدقيق في الحسابات من أجل الحفاظ على الشفافية في هذا الملف". (MTV)
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