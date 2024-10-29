بعد أسبوع على إصابته.. مقتل جندي إسرائيلي بنيران "حزب الله"

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء أن جنديا احتياطيا أصيب بجروح خطيرة أثناء القتال في جنوب لبنان الأسبوع الماضي، توفي متأثراً بجراحه.وأوضح جيش الاحتلال أن الرقيب أول (احتياط) يديديا بلوخ، 31 عاماً، من الكتيبة 7155 التابعة للواء المظليين 55، من ميفو حورون، أصيب بجروح خطيرة في معركة يوم 24 تشرين الاول الجاري، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.وأشار جيش الاحتلال إلى أن الجندي المقتول، أصيب بجروح خطيرة في نفس الحادث الذي قُتل فيه الرقيب أول جاي بن حاروش.وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال مقتل أربعة جنود إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال اشتباكات بشمال قطاع غزة.وأوضح جيش الاحتلال أن الجنود المقتولين خدموا جميعا في وحدة النخبة متعددة المجالات، أو وحدة "الأشباح"، وقُتلوا في اشتباكات في منطقة جباليا، التي كانت محور الهجوم الأخير لقوات الاحتلال الإسرائيلية في شمال غزة.