جولة لأطباء بلا حدود في راشيا وحاصبيا لتفقد أوضاع النازحين

جال فريق "أطباء بلا حدود" في منطقتي راشيا وحاصبيا، اليوم الثلاثاء.

واستهلت الزيارة بلقاء مدير مكتب WRS للخدمات الإحصائية فايز ريدان في ضهر الأحمر في حضور رئيسة البعثة في لبنان كارلين كلجير ، karline Kleijer ومعاونتها غدير حوماني، المسؤول الطبي علي المحمد المدير اللوجستي عثمان البيروتي وإداريين.

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وكان في استقبال الوفد أعضاء خلية الأزمة في قضاء راشيا مسؤولة مركز الشؤون الإجتماعية في راشيا سوسن أبو حلا ورئيس وحدة إدارة الكوارث عماد أبو ابراهيم،



وعرض المجتمعون لواقع النازحين وضرورة المساعدة وبخاصة في الأمور الصحية، إضافة الى ضرورة تجهيز مراكز الإيواء بوسائل التدفئة مع بداية موسم الشتاء.



ورفع ريدان وخلية الأزمة إلى الفريق الضيف، لائحة بالحاجات الضرورية لمساعدة النازحين وبخاصة في مراكز الإيواء.



والتقى ريدان والوفد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور في مكتبه في راشيا، في حضور وكيل داخلية التقدمي عارف ابو منصور ومدير مكتب ابو فاعور علي اسماعيل حيث وضع الوفد ابو فاعور في اجواء عمل فريق أطباء بلا حدود وخلية الأزمة.

أبو فاعور



وشكر أبو فاعور لفريق اطباء بلا حدود جهودهم وتقديماتهم في مساعدة النازحين واهتمامهم بالعمل الانساني الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين في هذه المرحلة الصعبة مقدرا جهود فريق الأزمة وعمله.



كما ووضع الفريق في اجواء الحاجات الأساسية التي يحتاجها النازحون في المنطقة وفي البقاع الغربي وحاصبيا، آملا في ان تنتهي هذه المأساة ويعود النازحون الى منازلهم مشددا على ضرورة اغاثتهم والوقوف الى جانبهم.

مستشفى راشيا



وزار الوفد مستشفى راشيا الحكومي حيث التقوا مدير المستشفى الدكتور ياسر عمار وأعضاء من مجلس إدارة المستسفى،



وبعد اللقاء جالوا في أقسام المستشفى واطلعوا على حاجاته الضرورية والملحة.



كما وزار الوفد مركز حرمون لرعاية المعوقين في راشيا واطلعوا على حاجاته في ظل هذه الاوضاع الصعبة.





كوكبا



بعدها زار الوفد مركز الخدمات الإنمائية في بلدة كوكبا واطلعوا من رئيسة المركز رولا جمال، على سير عمله والحاجات والمستلزمات الضرورية وبخاصة مع ارتفاع عدد النازحين في البلدة، إضافة الى زيارة مركز إيواء النازحين في مدرسة كوكبا الرسمية، حيث اجتمع الوفد مع مدير المدرسة سميح ابو غوش والفريق المساعد في المركز.



وتابع الوفد جولاته لاستطلاع واقع النازحين في قضاء حاصبيا حيث اجتمع الوفد مع خلية الأزمة في حاصبيا في مبنى الإتحاد في حضور رئيس الإتحاد سامي الصفدي وحضور رئيس بلدية حاصبيا لبيب الحمرا وأعضاء خلية الأزمة.



وشددوا خلال اللقاء على أهمية تجهيز عيادة نقالة تجول على مراكز الإيواء بشكل دوري وتأمين الأدوية الضرورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.





مستشفى اصبيا



ثم زار الوفد مستشفى حاصبيا والتقى المدير الطبي حسام أبو دهن الذي شدد على أهمية دور المستشفى كونه المستشفى الوحيد الذي يعمل والموضوع في الخدمة في المنطقة وهو بحاجة لدعم وتشغيل غرفة العناية الفائقة.



وختمت الجولة بزيارة نائب رئيس منتدى التنمية اللبناني وهبي أبو فاعور الذي شدد خلال اللقاء على ضرورة مساعدة ألاهل النازحين من القرى الحدودية ودعم صمودهم في هذه الظروف الصعبة.



كما واطلع الوفد على أوضاع الاهالي في قضاء مرجعيون عبر لقاءات عقدت عبر تطبيق زووم ، فاستعرضوا أوضاعهم الراهنة وحاجاتهم وكيفية تعزيز صمودهم ومساعدتهم وبخاصة لجهة تامين المساعدات الطبية والخدماتية.



