20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
10
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قضيّة التهجير تتقدّم الأولويّات والاجتماع النيابي رسم خريطة طريق التعاطي
Lebanon 24
29-10-2024
|
23:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ابتسام شديد في" الديار":لم يكن اجتماع خمسين نائبا من مختلف الكتل النيابية في قاعة المكتبة العامة لمجلس النواب تفصيلا عاديا، وضع النواب خلافاتهم السياسية جانبا، وتناقشوا في قضية التهجير بتداعياتها وتأثيراتها، وتم وضع مقاربة مشتركة للتعامل مع الأزمة.
Advertisement
الاجتماع النيابي كما تقول مصادر سياسية كان لافتا في الشكل، اذ جمع بين نواب يمثلون المجتمع المهجر من الجنوب والبقاع والضاحية، بنواب المجتمع المضيف من بيروت وجبل لبنان والشمال، وتم الاتفاق على عناوين محددة.
اما في المضمون تضيف المصادر، فتم وضع آلية وخطة عمل مع توجيه شكر للمجتمع الذي استضاف المهجرين، ودعوة الحكومة والأجهزة الأمنية لحماية المقيمين والمهجرين. وتؤكد المصادر ان قضية التهجير هي في الوقت الحالي أولوية قصوى، على رغم التباين السياسي الكبير في البرلمان والانقسام حول الحرب، فمشهد مجلس النواب في ملف التهجير هو صورة عن التضامن اللبناني المناطقي، لمنع تسلل الفتنة، ويشبه مشهد تشييع الرائد محمد فرحات في رشعين، الذي تهجرت عائلته من رأس العين في قضاء صور الى زغرتا، حيث سجي الجثمان في كنيسة مار مارون مما عكس الصورة الحقيقية للبنان الرسالة.
مع ذلك، تؤكد المصادر ان تخويف اللبنانيين من التهجير الكبير، واستجرار الحرب ليس في محله، لأن لا أحد في لبنان يريد الحرب الأهلية او يسعى اليها رغم الانقسام السياسي، ومع ان فريقا اساسيا من اللبنانيين رفض حرب إسناد غزة واقحام لبنان فيها، لكن هذا الفريق لا يحبذ لغة العنف والتقاتل بين اللبنانيين، واستنادا الى المواقف والنقاشات حتى في صفوف الأحزاب المعارضة لحزب الله، لا يبدو ان هناك نية او رغبة بالتوتير الداخلي والسقوط في الحرب الأهلية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورا واضحة لطفلها تعرفوا إليه
Lebanon 24
زوجها من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صورا واضحة لطفلها تعرفوا إليه
04:48 | 2024-10-29
29/10/2024 04:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
08:00 | 2024-10-29
29/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
11:20 | 2024-10-29
29/10/2024 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
Lebanon 24
في إسرائيل.. سرقا راجمة صواريخ لـ "الحزب" ووضعاها على شاحنة وهذا ما حلّ بهما (فيديو)
02:42 | 2024-10-29
29/10/2024 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اسمها من أصل فارسي.. جيسيكا عازار تنشر صورة جديدة لابنتها "شاهة"
Lebanon 24
اسمها من أصل فارسي.. جيسيكا عازار تنشر صورة جديدة لابنتها "شاهة"
02:58 | 2024-10-29
29/10/2024 02:58:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:20 | 2024-10-29
هوكشتاين عاد الى واشنطن ولم يعرّج على بيروت.. مصادر دبلوماسية: الحرب لن تتوقف قريباً
23:23 | 2024-10-29
هذه هي ثوابت حزب الله إزاء الحرب والمفاوضات
23:28 | 2024-10-29
الفاتيكان أيضاً وأيضاً: إقتراحات لتثبيت مسيحيي المناطق الحدودية...على النار !
00:46 | 2024-10-30
بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله ليلاً
00:41 | 2024-10-30
وصول دفعة مساعدات جديدة من باكستان الى مطار بيروت
00:23 | 2024-10-30
مستشاران لبايدن سيزوران إسرائيل.. اتفاق لوقف الحرب في لبنان خلال أسابيع قليلة؟
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
30/10/2024 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24