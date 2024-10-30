"حزب الله": استهدفنا تجمعا لجنود العدو في منطقة العمرا جنوب الخيام

أعلن "حزب الله" في بيان أنه "استهدف عند الساعة 02:30 من فجر يوم الاربعاء تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية".

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