Advertisement

لبنان

غارات على محيط مدينة الهرمل ومعبر قلد السبع من الجانب اللبناني ليلا

Lebanon 24
30-10-2024 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1270494-638658662097895926.jpeg
Doc-P-1270494-638658662097895926.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغار الطيران الحربي المعادي ليلا، على محيط مدينة الهرمل الشمالي وعلى الحدود اللبنانية -  السورية ومعبر قلد السبع من الجانب اللبناني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة ليلا على الطريق العام المؤدية إلى قلد السبع من الجهة اللبنانية في قضاء الهرمل
lebanon 24
30/10/2024 12:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة استهدفت جرود الهرمل في منطقة قلد السبع الحدودية من الجهة اللبنانية
lebanon 24
30/10/2024 12:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيليّة تستهدف مدينة الهرمل وبلدة مطربا في البقاع شرق لبنان
lebanon 24
30/10/2024 12:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات على الحدود اللبنانية ـ السورية في الهرمل.. إحداها تستهدف حاجزا للجيش ووقوع إصابات
lebanon 24
30/10/2024 12:42:54 Lebanon 24 Lebanon 24

غارات

مدينة

الهرمل

ومعبر

السبع

الجانب

اللبناني

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-10-30
06:37 | 2024-10-30
06:34 | 2024-10-30
06:32 | 2024-10-30
06:31 | 2024-10-30
06:30 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24