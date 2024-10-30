غارات على محيط مدينة الهرمل ومعبر قلد السبع من الجانب اللبناني ليلا

أغار الطيران الحربي المعادي ليلا، على محيط مدينة الهرمل الشمالي وعلى الحدود اللبنانية - السورية ومعبر قلد السبع من الجانب اللبناني، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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