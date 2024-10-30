مستشاران لبايدن سيزوران إسرائيل.. اتفاق لوقف الحرب في لبنان خلال أسابيع قليلة؟

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يصل مستشارا الرئيس الأميركي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكغورك إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن 3 مصادر.وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل و"حزب الله" يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة، بحسب ما ذكرت رويترز.وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي قال، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.كما وكانت صحيفة "يديعوت إحرانوت" قد نقلت عن مصادر غربية قولها إن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة.وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.