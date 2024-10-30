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لبنان

مستشاران لبايدن سيزوران إسرائيل.. اتفاق لوقف الحرب في لبنان خلال أسابيع قليلة؟

Lebanon 24
30-10-2024 | 00:23
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يصل مستشارا الرئيس الأميركي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكغورك إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن 3 مصادر.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل و"حزب الله" يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة، بحسب ما ذكرت رويترز.
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وكان مراسل موقع "أكسيوس" الأميركي قال، أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

كما وكانت صحيفة "يديعوت إحرانوت"  قد نقلت عن مصادر غربية قولها إن حزب الله وافق على فصل ملف لبنان عن غزة.

وأضافت الصحيفة أن المبعوث الأميركي آموس هوكستين يقود هذه الجهود ويعتزم زيارة كل من إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن المحادثات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية في لبنان بلغت مرحلة متقدمة.
 
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن حزب الله أصبح مستعدا لإبعاد نفسه عن حماس في غزة، وأن زيارة مبعوثي بايدن تدل على أن نتنياهو يؤيد إبرام صفقة بشأن لبنان.

وأشار المسؤولون إلى أن الجيش أوصى نتنياهو بأن الوقت مناسب لإنهاء القتال في لبنان.
 
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، ينص الاتفاق قيد البحث على إعلان وقف إطلاق نار تتبعه فترة انتقالية لمدة 60 يوماً، وهو مبني على إعادة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

كما نقلت أكسيوس عن مصادر أن "حزب الله" سينقل أسلحته الثقيلة شمال الليطاني بعيدا عن حدود إسرائيل خلال الفترة الانتقالية، وأن الجيش اللبناني سينشر خلال الفترة الانتقالية نحو 8000 جندي على طول الحدود مع إسرائيل.
 

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