بصليات صاروخية.. هذا ما استهدفه حزب الله ليلاً

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 08:40 من مساء الثلاثاء مستعمرتي كفر يوفال ومعيان باروخ بصلية صاروخية".وفي الساعة 10:00 تم استهداف مستعمرة ميرون بصلية صاروخية.‏وعند الساعة 10:15 من مساء الثلاثاء استُهدفت، للمرة الثالثة، تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية ‏صاروخية.