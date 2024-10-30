صباح اليوم... قصف لاطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا وغارة على مجرى نهر الليطاني

تعرضت اطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا صباحًا لقصف مدفعي معادٍ مباشر. وأطلق العدو الإسرائيلي فجرًا نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه بلدتي مارون و يارون وتعرضت بلدتا الطيري و كونين لقصف مدفعي متقطع، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور.

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وأغار الطيران الحربي المعادي، صباح اليوم، على مجرى نهر الليطاني منطقة الخردلي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وشنّ الطيران الحربي المعادي، غارة على خراج شبيل قرب القطراني في منطقة جزين.

ونفذ الطيران الحربي المعادي قرابة الثالثة والنصف من بعد منتصف الليل، غارات على حانين في قضاء بنت جبيل، وعيناتا وكونين.



وقرابة الخامسة فجرا، جدّد الطيران الحربي غاراته على بلدة حانين.



بالتزامن، قصفت مدفعية العدو بشكل متقطع بلدات الطيري وكونين وحانين.

وكان العدو نفذ موجة هستيرية ليلًا استمرت حتى الصباح على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حيث اغار الطيران الحربي والمسيّر على بلدات : حانين، ياطر الطيري، عيتا الشعب، مدينة بنت جبيل، عين ابل ، تبنين ، شمع وقبريخا. كما اغار على بلدة شقراء مستهدفا مستوصف الامام الصدر ومركز جمعية كشافة الرسالة الاسلامية ما ادى الى تدميره وعملت قوات "اليونيفيل" على ازالة الركام و الحجارة من الطريق الذي يربط بلدة شقراء صعودا في اتجاه وادي السلوقي وميس الجبل.



واغار الطيران الحربي ليلا على مجدل زون، طيرحرفا، البياض، الرمادية معركة، جناتا، وجويا هذه الغارات استهدفت منازل واودية واحراش في البلدات المذكورو ادت الى اضرار مادية بالممتلكات والمزروعات والبنى التحتية وخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

كما اصيب في الغارة على بلدة البازورية ستة أشخاص بجروح متوسطة تم نقلهم الى مستشفيات صور. وفي الانتهاكات الانسانية العديدة منها تفخيخ وتفجير مسجد بلدة ام التوت الحدودية بعد تدميره لعدد من المنازل و دور العبادة الاسلامية والمسيحية.



وتخوض المقاومة الباسلة معارك طاحنة مع جيش العدو الذي يحاول التسلل تحت جنج الظلام للدخول الى عدد من القرى الحدودية و تفخيخ المساجد و المنازل لكن المقاومة تتصدى لجنوده وتجبرهم على التراجع و تكبده خسائر في الارواح والاليات.



في الاثناء لم يغب الطيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وأطلق العدو ليلا القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.