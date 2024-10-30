مشكلة النازحين "مع الاوصياء"

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لفت مرجع بلدي دائم الحراك في ملف الإغاثة ويسعى دوماً الى تأمين الأفضل للنازحين الموجودين في مراكز الإيواء في نطاقه الجغرافي الى أنه يعاني من إشكاليات دائمة مع من يسمون أنفسهم أوصياء على هذه المراكز كونهم يتعاملون مع أهلهم داخل المراكز على قاعدة "الصيف والشتاء على سقفٍ واحد" من ناحية العدالة في توزيع التقديمات.وتابع المصدر"قام عدد من الأهالي بإخبار هذا المرجع علناً أن مَن يدعي أنه مسؤول عن المركز يتصرف على أساس حزبي، مناطقي وعائلي، ولا يعدل بين الجميع، هذا ما سبب منذ أيام إشكال كبير في أحد المراكز بسبب أكياس دواء الغسيل والمنظفات وغيرها، وتدخل الجيش لحل الإشكال".