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لبنان

زحمة سير على الاوتوستراد الساحلي.. هذا ما جرى

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:24
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تسجل حركة مرور كثيفة من الضبية وصولًا إلى نهر الموت بسبب تعطل شاحنة، وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير الجديدة بحسب ما افادت غرفة التحكم المروري.
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الاوتوستراد

الساحلي..

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