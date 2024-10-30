زحمة سير على الاوتوستراد الساحلي.. هذا ما جرى

تسجل حركة مرور كثيفة من الضبية وصولًا إلى نهر الموت بسبب تعطل شاحنة، وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير الجديدة بحسب ما افادت غرفة التحكم المروري.

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