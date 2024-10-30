اكثر من 100 هدف.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه امس (فيديو وصور)

#عاجل مهاجمة المنصة التي تم استخدامها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو ترشيحا أمس واستهداف أكثر من 100 هدف في لبنان
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على أكثر من 100 هدف إرهابي لحزب الله في أنحاء لبنان. من بين الأهداف التي تمت الاغارة عليها المنصة… pic.twitter.com/YgprY4HIyM
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024
#عاجل مهاجمة المنصة التي تم استخدامها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو ترشيحا أمس واستهداف أكثر من 100 هدف في لبنان
🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على أكثر من 100 هدف إرهابي لحزب الله في أنحاء لبنان. من بين الأهداف التي تمت الاغارة عليها المنصة… pic.twitter.com/YgprY4HIyM