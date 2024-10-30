اكثر من 100 هدف.. هذا ما زعم الجيش الاسرائيلي استهدافه امس (فيديو وصور)

#عاجل مهاجمة المنصة التي تم استخدامها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو ترشيحا أمس واستهداف أكثر من 100 هدف في لبنان



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على أكثر من 100 هدف إرهابي لحزب الله في أنحاء لبنان. من بين الأهداف التي تمت الاغارة عليها المنصة… pic.twitter.com/YgprY4HIyM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 30, 2024 Advertisement

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان وحدات من الجيش الاسرائيلي هاجمت المنصة التي تم استخدامها لإطلاق القذائف الصاروخية نحو ترشيحا أمس حيث تم استهداف أكثر من 100 هدف في لبنان.وتابع: أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة على أكثر من 100 هدف لحزب الله في أنحاء لبنان. من بين الأهداف التي تمت الاغارة عليها المنصة الصاروخية التي أستخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة ترشيحا أمس. كما واصلت قوات الفرقة 146 أعمالها البرية في جنوب لبنان وكشفت الوسائل القتالية وهاجمت عشرات الأهداف ومنها مواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع ومباني عسكرية. كما هاجمت طائرات سلاح الجو خلايا مخربين. وتواصل قوات الفرقة 91 تواصل العمل هي أيضًا في منطقة جنوب لبنان حيث تكشف الأسلحة وتقضي على ارهابيين. خلال الساعات الماضية عثرت القوات على صواريخ مضادة للطيران وخرائط تشمل مخططات لإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية. خلال العمليات كشفت القوات منصات صاروخية تم وضعها في قلب المناطق المدنية وكانت موجهة نحو البلدات الشمالية."