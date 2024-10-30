بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة... جيش العدو يواصل محاولات التوغل في الخيام

استأنفت القوات الإسرائيلية محاولات التوغل في مدينة الخيام من الجهتين الشرقية والجنوبية، حيث دارت اشتباكات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام ، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية، في حين يواصل الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه فوق الخيام ومختلف قرى قضاء مرجعيون، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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واستهدف العدو الاسرائيلي، صباح اليوم منطقة الخيام بغارتين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



وكان "حزب الله" أعلن استهدافه عند الساعة 02:30 من فجر يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة العمرا جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية.



وما زال مصير العائلة المؤلفة من 17 شخص مجهولا في ظل الاوضاع الامنية الراهنة، رغم جهود الجيش والصليب الاحمر و"اليونيفل".