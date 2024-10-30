Advertisement

لبنان

تجمّعت لقطف الزيتون في سيناي.. غارة على عائلة من 15 شخصاً وسقوط شهيدين

Lebanon 24
30-10-2024 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1270596-638658773977738420.jpg
Doc-P-1270596-638658773977738420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت عائلة تقوم بقطف الزيتون في بلدة سيناي، وسقط شهيدان من أفرادها.

وعلم أن العائلة تتكوّن من 15 شخصاً، وحتى اللحظة تم نقل 7 جرحى من بينهم اطفال.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة من مسيّرة معادية تستهدف عائلة تقوم بقطاف الزيتون في بلدة سيناي ونقل حتى اللحظة 7 جرحى من بينهم اطفال
lebanon 24
30/10/2024 12:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية من 3 صواريخ استهدفت بلدة سيناي دون تسجيل اصابات
lebanon 24
30/10/2024 12:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اندلاع حريق في مكان الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام
lebanon 24
30/10/2024 12:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فرق الدفاع المدني تنتشل جثتي شهيدين جراء غارة استهدفت البرغلية منذ يومين
lebanon 24
30/10/2024 12:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24

غارة

سيناي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2024-10-30
06:42 | 2024-10-30
06:37 | 2024-10-30
06:36 | 2024-10-30
06:34 | 2024-10-30
06:32 | 2024-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24