تجمّعت لقطف الزيتون في سيناي.. غارة على عائلة من 15 شخصاً وسقوط شهيدين

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت عائلة تقوم بقطف الزيتون في بلدة سيناي، وسقط شهيدان من أفرادها.وعلم أن العائلة تتكوّن من 15 شخصاً، وحتى اللحظة تم نقل 7 جرحى من بينهم اطفال.