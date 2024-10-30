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لبنان

بو عاصي في أوستراليا لتمثيل جعجع في "لقاء المقاومة اللبنانية"

Lebanon 24
30-10-2024 | 03:43
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وصل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي الى سيدني، لتمثيل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في "لقاء المقاومة اللبنانية".

والتقى بو عاصي مسؤولي "القوات" في أوستراليا وفي مقدمهم مسؤول اوستراليا طوني عبيد ورئيس مركز سيدني لوي فارس . 
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وتم عرض لأمور حزبية، بالإضافة إلى الأوضاع والتطورات على الساحة اللبنانية.

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