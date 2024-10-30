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لبنان

إرجاء الجمعية العامة لنقابة الصيادلة بسبب الظروف الطارئة

Lebanon 24
30-10-2024 | 04:07
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أعلن مجلس نقابة الصيادلة، في بيان، انه "عملا بمضمون الرأي الصادر بتاريخ 24/10/2024  عن جانب هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. وبما أن الظروف الامنيّة الطارئة الراهنة التي تمرّ بها البلاد، وما يلحق بالصيادلة اسوة بكلّ اللبنانيين من قتل وتهجير داخل البلاد وخارجه، كلها ظروف تحول دون إمكان عقد الجمعية العامة للنقابة بشكل طبيعي، إذ قد يستحيل على كثر من أعضاء النقابة تسديد اشتراكاتهم أو حضور الاجتماع، الامر الذي من شأنه أن يعيب عملية التمثيل والتصويت".
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ختم: "حفاظا على السلامة العامة، وحفاظا على مقتضى سلامة التمثيل في الهيئة العامة، وبالتالي صحة التصويت، قرّر مجلس النقابة ، عملا برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، تأجيل انعقاد الجمعية العامة  العادية لسنة ٢٠٢٤ بدورتيها الاولى والثانية، وذلك الى حين زوال الظروف  المشار إليها أعلاه، أو الى حين صدور قانون تعليق المهل ، فيعلق موعد انعقاد الهيئة العامة لتعود الى السريان وفقا لما سيتضمنه القانون المذكور".
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