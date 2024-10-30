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لبنان

توقيف مروّج مخدّرات في البقاع... وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
30-10-2024 | 04:45
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بترويج مواد مخدّرة في منطقة البقاع.
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على الفور، باشرت دوريّات الشّعبة بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى: - ف. خ. (من مواليد عام 1999 سوري)
بتاريخ 23-10-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في بعلبك. وبتفتيشه، ضُبِط َبحوزته حقيبة تحتوي على ما يلي:
-    /1/كلغ قائم من مادّة الماريجوانا.
-    /1955/ حبّة مخدّرة "كبتاغون".
-    /100/ حبّة مخدّرة.
-    /5/غ "كوكايين".
-    /300/غ من مادّة حشيشة الكيف.
-    /13/غ من مادّة بيضاء متحجّرة.
-    /6/غ من مادّة "الكريستال".
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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